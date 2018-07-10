Роспотребнадзор рассказ как выбирать качественные арбузы и дыни

Август и сентябрь считаются самыми лучшими месяцами для употребления арбузов и дынь. В преддверии сезона крупных ягод специалисты службы по надзору в сфере защиты прав потребителей подготовили рекомендации по выбору сладких плодов.

Стоит отметить, что для хорошего усваивания не стоит употреблять чрезмерное количества плода. Дыня достаточно калорийный продукт, который не нужно употреблять в качестве десерта, а лучше съесть вместо перекуса. Арбуз состоит из воды на 95%, поэтому его рекомендует с осторожностью употреблять людям с почечными болезнями. Так же не стоит есть ягоду людям, собирающимся в дальнюю дорогу или со слабым мочевым пузырём. При выборе лакомства специалисты Роспотребнадзора рекомендуют, прежде всего, следить, где его продают. Не рекомендуется покупать товар, продающийся около трасс и в местах необорудованных для торговли, так как зачастую там продают продукты, не прошедшие специальные проверки. Кожура арбуза должна блестеть, иметь ярко-зелёный цвет и не прокалываться ногтём. При щелчке качественная ягода издаёт звонкий звук. Пятно, на котором лежит арбуз гарантирует его сладость, но оно должно быть жёлтым или оранжевым. Если мякоть арбуза окрашена красным цветом, с фиолетовым оттенком - это свидетельствует о наличии в нём нитратов. Если же щёлкнуть по дыни, звук должен быть глухим. Выбрать дыню поможет её запах, от фрукта должен обязательно исходить аромат. Не рекомендуется пробовать арбузы и дыни, предлагаемые продавцом, так как при разрезании фрукта, на нём быстро размножаются вредные бактерии. При употреблении фрукта необходимо тщательно промыть его кожуру водой, и хранить разрезанный продукт в холодильнике. Если у покупателя возникли сомнения по поводу качества товара, он имеет право попросить показать документы, подтверждающие качество.