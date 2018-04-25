В Таиланде будут оперировать девочку с четырьмя руками‍ из Филиппин

Сегодня, 11:38 \\ Здоровье

14-летняя пациентка с детства страдает, так как родилась с двумя дополнительными конечностями, а также имеет продолговатые наросты на груди и на животе, передает агентство Daily Mail.

 Девочка с четырьмя руками родилась в Филиппинах. Ее мать поясняет, что ждала близнецов, однако при родах оказалось, что ребенок один. Он родился с патологиями, а точнее, с паразитическим близнецом на теле. Его конечности росли и развивались по мере того, как росла сама девочка. Сообщается, что она даже остригает на дополнительных руках ногти. Тем не менее, не все пальцы на них полностью сформированы. Также известно, что из наростов порой выделяется зловонная жидкость.

Однако у девочки из Филиппин наконец появилась надежда на то, чтобы стать обычной, такой, как и другие ее сверстники. Ее будут оперировать в Таиланде. Деньги на ее лечение собирали согорожане. Ее лечащий врач уже ознакомился с проблемой и сообщил, что надеется на положительный исход. Он говорит, что операция, скорее всего, не будет сложной и не будет иметь негативных последствий для несовершеннолетней пациентки.

Поделиться новостью:
Автор - Александра Ровер
Главное за неделю

Австралийские ученые знают, как победить рак Иосифа Кобзона

Ученые из Австралии рассказали о новом методе диагностики и лечения рака предстательной железы. Именно с данным видом онкологического заболевания уже много лет борется артист Иосиф Кобзон.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

В Тюмени детей с ДЦП успешно лечат при помощи войта-терапии

 Стопроцентную эффективность показал метод, применяемый медиками в тюменском центре...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Медики рассказали о самом вредном продукте для сердечно-сосудистой системы

Белорусские исследователи рассказали о наиболее вредном продукте для сердечно-сосудистой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ