В Таиланде будут оперировать девочку с четырьмя руками‍ из Филиппин

14-летняя пациентка с детства страдает, так как родилась с двумя дополнительными конечностями, а также имеет продолговатые наросты на груди и на животе, передает агентство Daily Mail.

Девочка с четырьмя руками родилась в Филиппинах. Ее мать поясняет, что ждала близнецов, однако при родах оказалось, что ребенок один. Он родился с патологиями, а точнее, с паразитическим близнецом на теле. Его конечности росли и развивались по мере того, как росла сама девочка. Сообщается, что она даже остригает на дополнительных руках ногти. Тем не менее, не все пальцы на них полностью сформированы. Также известно, что из наростов порой выделяется зловонная жидкость.

Однако у девочки из Филиппин наконец появилась надежда на то, чтобы стать обычной, такой, как и другие ее сверстники. Ее будут оперировать в Таиланде. Деньги на ее лечение собирали согорожане. Ее лечащий врач уже ознакомился с проблемой и сообщил, что надеется на положительный исход. Он говорит, что операция, скорее всего, не будет сложной и не будет иметь негативных последствий для несовершеннолетней пациентки.