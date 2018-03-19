Медики рассказали, что делать при получении теплового удара

Летний период традиционно выдался жарким в России. Безусловно, присутствует риск получения солнечного и теплового ударов.

Медики сообщают – при температуре воздуха более, чем тридцать градусов по Цельсию в организме включается повышенное потоотделение, так как обычные механизмы терморегуляции не могут справиться с данной нагрузкой. Кроме того, происходит потеря калия, магния и других важных витаминов и элементов, которые необходимы для хорошей работы сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, повышается общая температура тела и нарушается водно-солевой баланс. При получении теплового удара у человека наблюдается нехватка воздуха, головная боль, покраснение, обильное потоотделение, тошнота и рвота, в отдельных случаях – потеря сознания. В этом случае необходимо вызвать бригаду скорой помощи, а в её ожидании переместить человека в прохладу и приложить холод в область шеи, подмышечных впадин и паха.