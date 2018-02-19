Российские медики рассказали, как можно уменьшить риск развития рака

Сегодня, 15:34 \\ Здоровье

Ведущие специалисты Росздравнадзора составили план действий, благодаря которому россияне смогут обезопасить свой организм от онкологических заболеваний. Одним из главных пунктов списка является так называемый запрет на набор лишнего веса.

Именно ожирение способствует развитию минимум двенадцати видов злокачественных опухолей, которые поражают желудочно-кишечный тракт, мочевыводительную систему и репродуктивные органы. Поэтому медики рекомедуют уменьшить до минимума употребление алкоголя, газированных напитков, продуктов фастфуда и ту пищу, которая содержит в себе большое количество соли.

Кроме того, необходимо пересмотреть объём потребления мяса и ограничиться максимум 500 граммами в неделю. Также специалисты призывают население к употреблению витаминов не с помощью медикаментов и биологически активных добавок, а благодаря полезным, свежим и натуральным продуктам.

Отмечается, что уменьшить вероятность развития онкологии в организме могут цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, а также активная физическая деятельность.

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