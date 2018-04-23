Австралийские ученые знают, как победить рак Иосифа Кобзона

Сегодня, 13:04 \\ Здоровье

Ученые из Австралии рассказали о новом методе диагностики и лечения рака предстательной железы. Именно с данным видом онкологического заболевания уже много лет борется артист Иосиф Кобзон.

Одна из основных причин, почему создание и тестирование новых лекарств от рака предстательной железы занимает такое долгое время, заключается в том, что раковые клетки предстательной железы не выживают за пределами организма. Как только клетки удалены из организма, они сразу же начинают погибать, не давая ученым детально изучить их.

Австралийские ученые придумали метод, который в лабораторных условиях выращивает подобные клетки. Это является лучшим способом получить четкое представление о том, какой препарат может работать в организме конкретного человека. По словам профессора Гейла Рисбриджера, именно выращивания опухолей в лаборатории, может являться единственным способом, чтобы победить рак предстательной железы.

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Автор - Светлана Тарабан
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