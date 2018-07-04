Медики рассказали, что делать при отравлении арбузами и дынями

Несмотря на то, что август ещё не наступил, на рынках и в супермаркетах уже давно началась продажа бахчевых – арбузов и дынь. Эксперты не устают предостерегать россиян о том, что на данный момент сохраняется опасность отравления нитратами, которыми могут быть насыщены вкусные покупки.

К сожалению, точное содержание данных элементов может определить только дорогостоящий прибор, поэтому люди берут арбузы с дынями на свой страх и риск. Медики заявляют – если человек съел насыщенный нитратами арбуз, признаки отравления появятся через час – повышение температуры до 38 градусов, головная боль и тошнота.

В таком случае необходимо сразу вызывать бригаду скорой помощи, так как отравление бахчевыми является крайне опасным. Если такой возможности нет, необходимо дать больному активированный уголь и промыть ему желудок раствором марганцовки. Кроме того, необходимо пить как можно больше воды без газа.

При выборе арбуза необходимо брать большую ягоду – не менее восьми килограммов. Также его хвостик должен быть сухим, а при стуке по арбузу он должен издавать гул.