Обнаружен необычный способ для мужчин справиться с раком

По словам специалистов из больницы Сент-Джеймс в Британии, побороть рак поможет поход в салон красоты.

Различные методики лечения онкологических заболеваний сильно ухудшают внешний вид пациента, что давит и на его психику. Касается это как женщин, так и мужчин. Известно, что в состоянии депрессии человек не способен настроить себя на борьбу с заболеванием, и одним из способов, чтобы это всё-таки получилось, эксперты называют применение косметики. Такой необычный метод прежде всего побуждает мужчин к уходу за собой, и они начинают чувствовать себя лучше.

Британские специалисты даже провели несколько семинаров, где показывали, как справиться с косметическими средствами. Через некоторое время эксперты обнаружили, что части пациентов мужского пола действительно стало лучше. Такой метод ранее уже был проверен на женщинах, доказав свою полную успешность. Стоит отметить, что не все косметические процедуры будут полезны в данном случае. Недавно эксперты из Монако доказали, что если часто красить волосы, есть риск развития рака груди.