Во избежание ожирения необходимо спать минимум 7 часов - диетологи

Диетологи более подробно рассказали о том, сколько часов в день необходимо стать для того, чтобы защитить себя от ожирения.

Они также заявляют, что при несоблюдении данного режима человеку может грозить негативное изменение гормонального фона, вследствие чего возникает неконтролируемый аппетит и увеличение процента жира в организме, что провоцируется увеличения эндогенных каннабиноидов, которые провоцируют потреблять пищу в больших количествах. За эти процессы отвечают такие гормоны, как грелин и лептин.

По словам специалистов, сон должен длиться не менее семи часов. Именно такая продолжительность отдыха помогает улучшить метаболизм и сохранять стройность. Кроме того, здоровый сон помогает поддерживать общее благоприятное состояние человеческого организма.

Также диетологи указывают на то, что сон, который длится меньше рекомендованного времени, увеличивает риск возникновения не только ожирения, но и ишемической болезни сердца, диабета и гипертонии.