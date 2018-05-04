Во избежание ожирения необходимо спать минимум 7 часов - диетологи

Сегодня, 16:03 \\ Здоровье

Диетологи более подробно рассказали о том, сколько часов в день необходимо стать для того, чтобы защитить себя от ожирения.

Они также заявляют, что при несоблюдении данного режима человеку может грозить негативное изменение гормонального фона, вследствие чего возникает неконтролируемый аппетит и увеличение процента жира в организме, что провоцируется увеличения эндогенных каннабиноидов, которые провоцируют потреблять пищу в больших количествах. За эти процессы отвечают такие гормоны, как грелин и лептин.

По словам специалистов, сон должен длиться не менее семи часов. Именно такая продолжительность отдыха помогает улучшить метаболизм и сохранять стройность. Кроме того, здоровый сон помогает поддерживать общее благоприятное состояние человеческого организма.

Также диетологи указывают на то, что сон, который длится меньше рекомендованного времени, увеличивает риск возникновения не только ожирения, но и ишемической болезни сердца, диабета и гипертонии.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Медики рассказали о самом вредном продукте для сердечно-сосудистой системы

Белорусские исследователи рассказали о наиболее вредном продукте для сердечно-сосудистой системы. Согласно проведённым лабораторным опытам, продуктом, который может приблизить человека к смерти,...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

Ученые: жара влияет на размер пениса

Группа ученых провела исследование, согласно результатам которого, температура воздуха...

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Во Владивостоке женщинам запретят аборты

В женской клинике №3 города Владивостока медики пришли к единогласному решению.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ