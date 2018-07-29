На Главном параде ВМФ в Петербурге катер врезался в мост

Инцидент попал на видео, однако в Минобороны случившееся подтверждать отказываются. Десантный катер типа «Серна» по каким-то причинам врезался в опору Благовещенского моста.

В Минобороны заявили, что на Главном параде ВМФ, который состоялся 29 июля в Санкт-Петербурге, «никаких инцидентов» не произошло. Как пишут СМИ, столкновение корабля с опорой моста для ведомства инцидентом не считается. Однако, оплошность была замечена многими зрителями, наблюдавшими за трансляцией парада в Сети.

По данным СМИ, катер после столкновения с мостом сумел выровнять курс и продолжил движение. Судя по кадрам, показанным на видео, моряки были встревожены инцидентом. Катер сильно пошатнуло, из-за чего военным на борту судна пришлось приложить усилия, чтобы не упасть.

Как известно, на параде ВМФ военных приветствовал президент России Владимир Путин. Все происходящее транслировалось многими СМИ, которые разместили ролики с парадом на YouTube. Пользователи шутят, что катер, столкнувшийся с мостом, мог попросту «немножко устать». Именно «усталость» и стала причиной инцидента, считают комментаторы.