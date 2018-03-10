Известный диетолог рассказал почему не стоит считать калории

Один из самых влиятельный российских врачей в области диетологии Алексей Ковальков заявил, что подсчет калорий - это прошлый век.

В качестве примера Ковальков рассказывает, что ранее при переломе на конечность не накладывали удерживающее устройство, а просто ампутировали. При лечении геморроя использовали раскалённую кочергу. Вышеперечисленные методы перестали использовать, а считают калории, почему-то до сих пор. Калория - это затрачиваемая энергия на переваривание продукта питания. Существуют калории, которые даже не усваиваются в организме. Есть такие калории, на усвоение, которых организм тратит больше энергии, чем содержит продукт. Например, в бутылке спиртного напитка содержится около 2000 калорий, однако, редко удаётся увидеть толстого человека, злоупотребляющего алкоголем. Ковальков, утверждает, что не стоит считать калории, если человек в них детально не разбирается, и напоминает, что ожирение - это болезнь, медицинские учреждения, которые оказывают помощь в похудении, должны иметь соответствующие сертификаты.