В Тюмени детей с ДЦП успешно лечат при помощи войта-терапии

Стопроцентную эффективность показал метод, применяемый медиками в тюменском центре «Родник». Лечение осуществляется для пациентов с различными патологиями опорно-двигательного аппарата.

Войта-терапия – это новый способ борьбы с нарушениями координации и движения. Его суть заключается в том, чтобы активизировать ту часть мозга, которая отвечает за движение. За основу берутся определенные образцы, которые впоследствии переходят в различные двигательные акты. Отмечается, что проводить занятия и лечебные процедуры с детьми должен только квалифицированный специалист, поскольку от простых движений, которые не несут определенной цели, результата не будет. Врач же знает, какие мышцы нужно нагружать и каким образом. Механизм работы довольно примитивен: от простого к сложному путем постоянных тренировок. Однако он дает невероятные результаты.

Новый метод уже год тестируется в лечении детей с различными заболеваниями моторных функций. Врач ЛФК высшей категории Ирина Фирсова в реабилитационном центре «Родник» занимается с 30 пациентами, у 28 из которых диагностирована ДЦП, а у двух – сколиоз.

У прошедших войта-терапию зафиксированы значительные улучшения в координации, увеличение и укрепление мышечной массы. Многие даже научились ранее для них недоступной манипуляции – перевороту со спины на живот с опорой на руки.

Сейчас проводятся исследования для массового внедрения подобного механизма, чтобы помогать детям с различными патологиями.