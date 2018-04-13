Волгоградские медики рассказали, как предотвратить аллергическую реакцию на овощи и фрукты

В преддверии самого плодородного месяца в году, волгоградские врачи напоминают, что у каждого второго жителя есть склонность к аллергии на тот или иной продукт.

Прежде всего, медики утверждают, что любой продукт нужно употреблять в умеренном количестве, иначе даже, если человек ест полезный продукт, насыщенный витаминами, и он никогда не подвергался аллергической реакции, то переизбыток этих полезных веществ может не усвоиться в организме и вызвать болезнь. Врач-аллерголог Анна Панина утверждает, что чаще всего аллергия возникает на фрукты и ягоды яркого цвета, так природа нас как будто предупреждает, что на этот продукт организм может отреагировать не очень приятно. Однако не редкость аллергическая реакция появляется на продукты, которые сразу не заподозришь. Поэтому при появлении на коже высыпаний, боли в желудке, диареи, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы для выявления раздражающего продукта. Аллергия может проявиться не сразу после употребления. Известны случаи, когда нетерпимость возникает не на сам продукт, а на обрабатывающие его вещества. Покупатель часто выбирает овощи и фрукты по красивому внешнему виду. Однако часто фермеры удобряют химикатами продукты, для того чтобы они выросли красивыми и долго хранились, забывая, что главная функция овощей и фруктов - напитать организм витаминами. Поэтому специалисты рекомендуют выращивать овощи и фрукты самостоятельно, а если такой возможности нет, то покупать сезонные фрукты, выращенные в своём регионе, это уменьшит риск отравления обработанными продуктами.