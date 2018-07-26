Помада не изменяет естественный цвет губ - эксперты

Сегодня, 17:26 \\ Здоровье

Сегодня сложно представить представительниц слабого пола с не накрашенными помадой или карандашом губами. Однако в последнее время женщины всё больше и больше переживают о потере их естественного пигмента при нанесении макияжа.

По словам экспертов, это не зависит от косметики. Согласно заявлению дерматологов, цвет губ изменяется в течение жизни вследствие ухудшения кровоснабжения этого участка организма. Изменение их цвета искусственным образом возможно лишь при нанесении татуажа. Тем не менее, косметологи утверждают, что, несмотря на отсутствие клинических исследований о влиянии помады на естественный цвет губ, был сделан интересный вывод.

Сообщается, что её клиентки, которые не пользовались данной косметикой, имеют более выраженный пигмент по сравнению с теми, кто наносит макияж ежедневно. По её словам, это также может зависеть от качества косметики и её индивидуального влияния.

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