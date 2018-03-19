Медики рассказали о самом вредном продукте для сердечно-сосудистой системы

Белорусские исследователи рассказали о наиболее вредном продукте для сердечно-сосудистой системы. Согласно проведённым лабораторным опытам, продуктом, который может приблизить человека к смерти, является соль.

При несоблюдении дневной нормы потребления, которая составляет пять граммов, человек увеличивает вероятность поражения организма инсультом и инфарктом. Однако в обратном случае вполне возможно снижение смертности от ишемической болезни сердца на четверть. Эксперты напоминают, что в большинстве продуктов, которые потребляются людьми, в составе уже присутствует соль. В первую очередь говорится о хлебе и консервных изделиях.

Кроме того, медики не забывают о сухариках и чипсах, в которых, кроме соли, находится большое количество специй, что способствует нарушению вкусовых рецепторов. Известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной з главных причин наступления летального исхода в мире.