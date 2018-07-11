Во Владивостоке женщинам запретят аборты

В женской клинике №3 города Владивостока медики пришли к единогласному решению.

В больнице пройдет так называемая «неделя тишины». Это будет происходить в период с 31 июля по 3 августа. В эти дни женщинам запретят делать аборты. По словам специалистов, это хороший вариант показать жителям, что аборт несет опасность для семей и для здоровья многих женщин. «Неделя тишины» приурочена к всероссийскому проекту «Подари мне жизнь».

Медики подчеркнули, что запретят аборты на несколько дней не для того, чтобы лишить пациенток выбора. Скорее, цель в том, чтобы у женщин появилось время, чтобы хорошо обдумать свой поступок.

Во время «недели тишины» представительницы прекрасной половины человечества смогут прочитать много интересной информации на новых тематических стендах. Также медики сами будут информировать женщин о то, какие последствия несет в себе аборт. Кроме того, для будущих матерей будут организованы специальные мероприятия в целях подготовки к осознанному материнству.

Интересно, что эта клиника во Владивостоке пять лет назад была отмечена Русской Православной Церковью. Тогда персонал наградили премией за то, что они защищают жизни не рожденных детей.