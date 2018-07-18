Ученые: жара влияет на размер пениса

Группа ученых провела исследование, согласно результатам которого, температура воздуха влияет на размер мужского пениса.

Ранее уже доказывали то, что зимой в холодную пору, «мужское достоинство» может становиться меньше. Научные деятели объясняли это тем, что во время низкой температуры в человеческом организме сжимаются кровеносные сосуды, из-за чего размер пениса немного меняется.

В жаркое время года происходит совсем наоборот. Многие мужчины заявляли, что их пенис увеличивается. Ученые подтвердили, что так бывает и это совершенно нормально. Все дело в том, что летом кровеносные сосуды уже расширяются для того, чтобы охлаждать кровь. Это влияет на то, что член увеличивается.