Ученые: жара влияет на размер пениса

Сегодня, 13:31 \\ Здоровье

Группа ученых провела исследование, согласно результатам которого, температура воздуха влияет на размер мужского пениса.

Ранее уже доказывали то, что зимой в холодную пору, «мужское достоинство» может становиться меньше. Научные деятели объясняли это тем, что во время низкой температуры в человеческом организме сжимаются кровеносные сосуды, из-за чего размер пениса немного меняется.

В жаркое время года происходит совсем наоборот. Многие мужчины заявляли, что их пенис увеличивается. Ученые подтвердили, что так бывает и это совершенно нормально. Все дело в том, что летом кровеносные сосуды уже расширяются для того, чтобы охлаждать кровь. Это влияет на то, что член увеличивается.

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Автор - Алёна Иванова
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