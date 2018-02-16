В Подмосковье планируют построить новый онкоцентр

Новый онкологический центр планируют построить в ближайшие годы в Московской области. Об этом губернатор Андрей Воробьёв доложил на совещании с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Сегодня, 25 июля, стало известно о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, на котором присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В частности, Воробьев сообщил о создании проекта строительства нового онкологического центра в области.

По словам самого губернатора, на данный момент единственный в Подмосковье онкологический центр находится в городе Балашиха, но он не справляется с потребностью в проведении операций. Каждый день в нем проводятся около тридцати операций, когда как реальное число нуждающихся насчитывает под шестьдесят человек.

Интересно, что губернатор сообщил о результатах, к которым пришли после постройки новейшего сердечно-сосудистых центров по области. Смертность населения за последние пять лет упала практически на четверть.

Андрей Воробьёв был выбран на пост губернатора Московской области в 2014 году. До этого Воробьёву приходилось работать с Сергеем Шойгу, которого он считает своим собственным «крестным отцом» в политике.