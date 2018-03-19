Эксперимент с «Виагрой» внутриутробно убил 11 младенцев

Ученые предполагали, что препарат улучшит приток плацентарной крови к плоду. Эксперимент проводился в Нидерландах, его досрочно закрыли.

Как сообщило издание De Volkskrant, в медицинском центре Амстердамского университета прервали клинические исследования препарата силденафил. Причиной экстренного прекращения эксперимента стала гибель 11 младенцев, которые погибли в утробе своих матерей.

Препарат силденафил, более известный как «Виагра», применяется для улучшения эрекции у мужчин. Лекарство увеличивает кровоток, за счет чего эректильная функция растет. Ученые предполагали, что «Виагра» своими сосудорасширяющими свойствами сможет увеличить рост плаценты у беременных женщин.

Свое мнение они решили проверить на крысах. Эксперимент показал положительные результаты. Препарат попробовали проверить на беременных женщинах. Исследователи привлекли 183 беременных женщины. Половине из них давали испытуемый препарат, остальным – плацебо. У всех женщин были неблагоприятные прогнозы по беременности.

В итоге, 19 младенцев погибли. Было установлено, что у 11 младенцах, которые были рождены мертвыми, было повышенное кровяное давление в легких. Это мог вызвать препарат. Так, «Виагра» внутриутробно убила сразу 11 младенцев, а эксперимент срочно остановили.