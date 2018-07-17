Роспотребнадзор рекомендует россиянам носить яркую одежду

Синоптики утверждают, что во многих регионах России последний месяц лета будет как никогда жарким. В связи с этим специалисты в сфере благополучия человека напомнили россиянам, как нужно вести себя в жаркую погоду.

На самом деле правила банальные, которые знает каждый школьник, но граждане России почему-то всё время ими пренебрегают. Основное правило - это пить как можно больше воды, можно заменять воду соками или другими напитками, но полноценно восстановить водный баланс поможет именно обычная вода. Не стоит злоупотреблять сладкими газированными напитками, от них захочется пить ещё больше. Категорически не рекомендуется утолять жажду алкоголем, спиртные напитки и жара могут привести к не самым приятным последствиям.

Специалисты ведомства рекомендует помимо водного баланса следить за рационом питания. На летний период лучше всего отказаться от жирных продуктов, в частности от мяса. Рекомендуется отдать предпочтения морепродуктам и употреблять больше овощей и фруктов. Чем легче еда, тем легче нашему организму. Но ни в коем случае не стоит голодать.

По возможности, необходимо воздержаться от поездок в душном транспорте и пребывания на солнце. Предпочтения стоит отдавать помещениям, где установлены кондиционеры, однако, и здесь стоит быть аккуратным, так как резкая смена температуры может привести к простуде. Если же необходимо провести какое-то время на жаркой улице, то необходимо надеть головной убор, солнцезащитные очки, и яркую свободную одежду, не забыв при этом взять с собой питьевую воду.