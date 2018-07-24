Неожиданно: В списке "полезностей" оказались шоколад и чипсы

Британские ученые составили список полезных продуктов, в состав которого входят чипсы, шоколадный бисквит и консервированные овощи.

Сегодня, 24 июля, стало известно о том, что британские диетологи составили список блюд, которые должны способствовать улучшению здоровья человека. В списке с привычными овощными салатами и запечёнными блюдами из мяса и рыбы стало возможным увидеть шоколад и картофельные чипсы, считавшиеся до недавнего времени далеко не полезными.

Интересно, что среди продуктов, необходимых для сокращения потребления, были пицца, колбаса и маргарин, а вот одними из самых полезных оказались консервированные овощи и фрукты, которые, по мнению ученых, «запечатываются» в таком состоянии, в котором они растут.

Что касается чипсов, они призваны увеличить недостающее количество калорий в дневной норме человека. А вот шоколадные бисквиты, в свою очередь, имеют весьма ощутимую пользу для здоровья, поскольку в них находится бета-глюкан, являющийся полезным для восстановления иммунитета здоровья во время болезни человека и способный контролировать уровень холестерина.