Минздрав назвал регионы, в которых больше всего людей с ожирением

Проблема лишнего веса остаётся актуальной в России. Количество граждан России, страдающих от ожирения, достигло двух миллионов, в процентном показателе это 1,3% всего населения страны.

По данным за прошлый год, лидером среди людей с лишними килограммами стал Алтайский регион. Там 5,4% населения вынесли вердикт «ожирение». Стоит отметить, что если сравнивать с данными 2016 года, то количество толстых людей снизилось на 9%. Стремится стать первым в рейтинге Магаданский регион, сейчас число людей, которым нужно избавиться от лишних килограммов и сантиметров, составляет 3,4%, но это на 7,4% меньше по сравнению с 2016 годом. А вот в Курганской области количество людей с диагнозом ожирение, продолжает увеличиваться, но сейчас регион занимает третье место, с 2,8% от всего населения области. Особого внимания заслуживает то, что основная масса человечества с ожирением - это дети и подростки. Всем понятно, что лишний вес негативно сказывается на работе всего организма, однако, лишние килограммы в подростковом возрасте способствует развитию закомплексованности, что очень мешает людям во взрослой жизни. Основная причина ожирение у детей это то, что родители насильно заставляют переедать детей, думая, что их чадо не наелось. Медики рекомендуют и взрослым и детям питаться правильно и сбалансированно, а также регулярно подвергать себя физическим нагрузкам.