Медики назвали ТОП-5 продуктов, которые спасут кожу от солнечных ожогов

Британские ученые предупреждают, что профилактика солнечного ожога намного лучше, чем его лечение. Однако если кожа уже повреждена существуют пять основных продуктов, которые помогут уменьшить воспаление.

Терапевт Клэр Барнс из Великобритании говорит, что определенные продукты питания могут помочь уменьшить воспаление кожи. В первую очередь, это орехи и семечки, которые обладают заживляющим витамином Е. Во-вторых, помидоры, которые благодаря ликопину уменьшают свободные радикалы, получаемые при ультрафиолетовом облучении. Третьим полезным продуктом при ожогах называют рыбий жир.

Также сок из алоэ вера поможет снять покраснение кожи и уменьшить боль от ожога. Кроме того, Клэр Барнс рекомендуют при солнечном ожоге употреблять больше овощей оранжевого цвета, которые благодаря бета-каротину быстрее восстановят кожу.