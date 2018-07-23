Жителям Ростова-на-Дону грозит бешенство

В течение текущего года от нападений животных пострадала более 5,7 тысяч жителей Ростова-на-Дону. Из них 55 человек обратились в медицинские учреждения с подозрением на то, что нападавшие животные больны бешенством. В 72% случаев нападали сельскохозяйственные и домашние животные, в 28% пострадавшие жаловались на диких животных, в основном на лис.

Медики отмечают, что человека заразившегося бешенством невозможно вылечить, спасти жизнь можно только своевременной вакцинацией. Период проявления симптомов может колебаться, однако чаще всего симптомы появляются через 2-3 дня после укуса. Прежде всего, след от укуса начинает опухать и болеть, незначительно повышается температура тела до 37-37,5 градусов, начинаются головные боли, слабость, раздражительность. Однако из-за схожести симптомов с другими инфекционными заболеваниями, большинство заразившихся игнорируют проявление болезни. Через некоторое время, к симптомам добавляются раздражительность к источникам света и звука, а также боязнь воды. Что касается профилактики, то медики рекомендуют вакцинировать своих питомцев, гулять с ними в специально отведённых местах и в намордниках, избегать диких животных, и любых, которые вызывают подозрение. Если же не удалось избежать контакта с предполагаемым инфицированным животным, то необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.