Учёные назвали самые опасные заболевания XXI века

Мировые специалисты по здравоохранению утверждают, что 71% всех смертей в мире происходит по причине не инфекционных заболеваний.

Большинство летальных исходов наблюдают у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (около 18 миллионов человек). Наиболее распространённые сердечные заболевания - это инфаркты и инсульты. Эксперты утверждают, что медики сделали большой шаг в преодолении сердечных болезней. Однако медицина на достаточном уровне развита не во всех странах, из-за чего сердечно-сосудистые болезни остаются на первом месте заболеваний, приводящих к смертельному исходу.

Второй самой опасной болезнью 21 века остаются онкологические заболевания. По данным трёхгодичной давности от этой страшной болезни погибли почти 9 миллионов жителей планеты. Врачи утверждают, что заболевания раком связаны, прежде всего, с неправильным питанием и ухудшением экологии. Большинство летальных исходов происходит из-за несвоевременного выявления болезни. Учёные научились лечить рак, но до сих пор не могут избавить человека навсегда от болезни. Поэтому пациент онкологического отделения должен до конца жизни регулярно проходить обследования.

ВИЧ является угрозой номер три. Так более 35 миллионов людей погибли из-за этой болезни. На данный момент вакцинация может защитить лишь 30% населения. Однако в ближайшее десятилетие медики планируют создать препараты, которые защитят 80% жителей планеты. Стоит отметить, что чаще всего ВИЧ заражаются при незащищённом половом акте.

Учёные отмечают, что в преодолении всех вышеперечисленных болезней человечество достигло большого прогресса, но чтобы полностью победить заболевания медикам потребуется ещё много времени и усилий.