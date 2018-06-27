Кардиологи: после инфаркта миокарда женщины умирают чаще

Кардиологи провели исследование, в ходе которого выяснили, что женщины после инфаркта миокарда умирают намного чаще, чем мужчины.

К слову, основной причиной такой статистики является именно методы лечение. Однако почему женщин лечат не так, как мужчин, специалисты не знают. Стоит отметить, что и у мужчин, и у женщин причиной смерти нередко становятся именно сердечные заболевания.

Специалисты отметили, что у женщин очень часто обследование не проводят до конца. Многие необходимые процедуры в лечении слабого пола по непонятным причинам отсутствуют. Это касается того, что коронарную ангиографию, например, назначают дамам реже, нежели мужчинам. Вот только именно эта процедура помогает выяснить, насколько хорошо артерии снабжают кровью сердце человека.

При этой статистике интересно то, что все же инфаркт миокарда у мужчин вероятнее, нежели у женщин. Специалисты провели отбор: из австралийских больниц выделили 2898 пациентов. Из них - 2183 мужчины и 715 женщин. Интересно, что 68% этих пациентах были жителями городов, остальные – проживали в сельской местности.

Специалисты в области медицины подчеркнули, что подобное исследование заставило их задуматься над тем, что метод лечения у женщин стоит пересмотреть.