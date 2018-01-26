Роспотребнадзор: В Бразии вспыхнула эпидемия жёлтой лихорадки

За последние несколько десятилетий от данного заболевания пострадали больше одной тысячи человек, и это лишь официальные данные. Накануне же такие случаи стали учащаться.

Роспотребнадзор передает свежие данные для российских туристов, которые продолжают планировать свои отпуска за границей. Так, в ведомстве настоятельно советуют отказаться от поездок в Бразилию. В случае же, если поездка необходима настолько, что ее нельзя отменить, туристам следует сделать прививки от жёлтой лихорадки. Оказалось, что на территории данного государства вновь вспыхнула эпидемия данного инфекционного заболевания.

Этот тропический зооантропоноз распространен в целом лишь в Африке и Южной Америке. Он распространяется через укусы комаров. Популяция данного вида насекомых резко возросла в последнее время, и объясняется это глобальным потеплением. Также риски заразиться возросли из-за быстрой урбанизации и перемещению населения внутри Бразилии.