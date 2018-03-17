Ученые: Дальневосточные грибы смогут победить рак

В соответствии с новыми исследованиями российских ученых совместно со специалистами из Швейцарии на Дальнем Востоке обнаружены грибы, которые помогут вылечить рак.

Интересная находка может сделать прорыв в медицине, в частности, в такой большой проблеме современного мира, как борьба с онкологией. Международная группа специалистов, в том числе, из России, обнаружила и изучила четыре вида грибов-трутовиков.

По данным ученых, эти виды – трутовик окаймленный (Fomitopsis pinicola), Ежовик гребенчатый (Hericium erinaceus), Чага (Inonotus obliquus) и Траметес разноцветный (Trametes versicolor) – имеют широкое использование в народной медицине, в особенности, в Азии.

После проведения ряда экспериментов специалисты выяснили, что именно эти представители царство грибов могут быть использованы для создания низкотоксичных лекарств от рака. Ученые отметили, что благодаря различным биоактивным соединениям они способны благоприятно воздействовать на злокачественные опухоли. Они также улучшают эффект от химиотерапии. Предполагается, что дальневосточные грибысмогут помочь в лечении рака прямой и толстой кишки, саркомы, рака желудка и печени, лейкемии, карциномы толстой кишки и других видов заболевания.

По словам экспертов, дальнейшие разработки в данной сфере помогут более подробно изучить влияние веществ, содержащихся в грибах, на здоровье человека. В случае успешности испытаний можно будет говорить о создании лекарства и внедрении его в массовое производство.