Польза кофеина для похудения оказалась мифом

Специалисты всегда полагали, что кофеин благотворно влияет на ускорение метаболизма и на подавление чувства голода. Однако последние исследования развеяли этот миф.

Для своего эксперимента ученые пригласили 50 добровольцев. Это были люди возрастом от 18 до 50 лет, которые не испытывали никаких проблем со здоровьем. Суть всего действа заключался в том, что одним участникам каждый день давали напиток с содержанием 120 г кофеина, другим – с содержанием 240 г кофеина, а третьей группе предлагали обычное плацебо. К слову, добровольцам не говорили о том, что они пьют.

После того, как все выпили напиток, их отправляли позавтракать. Каждый участник эксперимента записывал все, что он съел. Оказалось, что люди из групп, которая выпила больше всего кофеина, употребили в среднем 715 калорий. Те, кто не пил кофе совсем, - немного больше, 721 калория. Люди, которые употребили среднее значение кофеина, за завтраком съели продуктов всего на 650 калорий.

Во время обеда люди питались так же, как это уже было для них привычно. Никто из участников эксперимента даже не заикался о смене аппетита. Это говорит о том, что польза кофеина для похудения – это миф. Ведь, согласно выводу специалистов, кофеин влияет на организм только сразу же после его употребления, и этот эффект крайне кратковременный.