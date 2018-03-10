Диетологи рассказали, что нужно есть на ужин, чтобы не поправиться

Диетолог Волгограда поделилась, насколько полезно не есть после 18:00 и что нужно употреблять в пищу на ночь, чтобы избежать лишних килограммов.

Врач-диетолог Надежда Степанова уверена, поздний ужин вовсе не вредит здоровью. Уже давно известно, что есть нельзя не после 18:00, а за 3-4 часа до сна. Однако она предупреждает, что еда на ночь все же является сомнительным удовольствием.

По словам специалиста, человек всегда будет стремиться к холодильнику в поздние часы. В течение всего дня многие просто не успевают поесть, откладывая обед на потом, поскольку думают, что у них есть более важные дела, нежели собственное здоровье. Именно поэтому, приходя вечером домой, все рвутся к холодильнику, не контролируя при этом, сколько съедают за один раз. К тому же, за ночь еда, не переварившись нормально, начинает вырабатывать не очень полезные вещества, а наутро появляются последствия вроде тяжести и тяжелого подъема.

Однако она подчеркнула, что нет ничего плохого в правильном ночном перекусе. К продуктам, которые необходимо употреблять вечером, диетолог отнесла творог или кефир. Мясо лучше оставить на дневной прием пищи.

Если у человека не выходит придерживаться такого режима, можно пойти более компромиссным путем, разделив ужин на две части. Первую половину можно съесть в 18:00, а остальное, более легкое, за несколько часов до сна. Также для лучшего усвоения пищи, Степанова рекомендует не смотреть телевизор во время семейного приема пищи вечером.