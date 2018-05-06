Психолог рассказал о факторах, ведущих к алкогольной зависимости

По словам психолога, чаще всего к злоупотреблению алкоголем приводят генетическая предрасположенность, тип личности, а также среда, в которой находится человек. Лиана Орешкина также решила рассказать, как можно в будущем помочь своим детям во взрослом возрасте избежать алкоголизма.

Волгоградский психолог рассказала о том, что существует всего два типа зависимости, это психологическая и физическая. У многих людей проявляются только первая или вторая, однако чаще всего они сопутствуют друг другу. Изначально предрасположенность к алкогольной или даже наркотической зависимости заложена еще на генетическом уровне. В генах у каждого человека прописаны особенности обмена и уровня нейромедиаторов в мозге, которые отвечают за быстрое реагирование на окружающую обстановку. Как только образуется избыток или недостаток нейромедиаторов, у человека меняется эмоциональное состояние, которое поначалу приглушается своеобразным "антидепрессантом" в виде алкоголя, который потом перерастает в зависимость.

Второй фактор, приводящий к алкогольной зависимости, является тип личности. Устойчивые люди никогда не будут употреблять алкоголь, а личности, подверженные влиянию извне, чаще страдают от зависимости. Такие люди неспособны решать проблемы, хотят получать все и сразу, а когда это не происходят, то ищут утешения в алкоголе или наркотиках.

Виной этому могут стать и родители, которые или чрезмерно опекали своего ребенка, или же наоборот, лишали ребенка эмоционального контакта. Родители слишком много требуют от своего ребенка, показывая ему, что он не такой, как они ожидали, потому и любить его не за что, а уже будучи взрослым такой "обделенный ребенок" становится алкоголиком или наркоманом.

Третий фактор - это среда, в которой живет человек. Опасный подростковый период, неблагоприятные компании, родители-алкоголики и так далее все это ведет к тому, что в будущем ребенок будет бороться или страдать от зависимости.

Психолог порекомендовала родителям обращать внимание на своих детей и в меру опекать их от того, с чем они могут столкнуться в будущем, при этом никогда не забывать показывать ребенку свою любовь.