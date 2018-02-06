В США женщина исправила неудачную ринопластику пиявками

В результате ринопластики американка чуть не лишилась носа. Он почернел и провалился. Но женщине помогли пиявки.

Примеры неудачных пластических операций встречаются сплошь и рядом. Вот и Шари Манчон, потратив на ринопластику 25 тысяч долларов, оказалась недовольна результатом. Решение исправить нос женщина приняла в прошлом году в честь своего 40-летия. Операция прошла неплохо, однако, вскоре у американки начались большие проблемы.

В результате странной деформации верхушка носа отделилась от основного хряща, что со стороны стало выглядеть просто ужасающе. Шари в панику обратилась к медикам, и они диагностировали у женщины подкожные кровоизлияния и синусит. К тому моменту орган дыхания женщины уже заметно видоизменился да еще и почернел.

С силами пойти к узкоспециализованному хирургу женщина собралась только после месяц. Американка поехала в престижную клинику, расположенную в Беверли-Хиллз. Она попала к доктору Дональд Йо. Он известен тем, что, помимо врачебной практики, является ведущим популярного телешоу «Изуродованные пластикой». Когда Шари Манчон уже приготовилось на еще большие затраты, медик предложил ей альтернативу. Он уверил женщину, что вся проблема в нарушении кровоснабжения. Чтобы его восстановить, понадобятся пиявки. Американке снова пришлось отправиться в путешествие. На этот раз – в Лос-Анджелес к гирудотерапевту Ирине Бродской. Удивительно, но за совсем небольшую сумму нос Шари пришел в норму уже через три дня. После окончания лечения женщина смогла вернуться домой.