Ученые: пассивное курение провоцирует выкидыш

Женщина, которая часто находится рядом со своим курящим мужем или родственником, имеет повышенный риск родить мертвого ребенка.

Ученые выяснили новую опасность пассивного курения. Многие уже давно знают, что находиться рядом с курящим человеком опасно. Однако, не все верят в серьезные риски, которые могут быть увеличены из-за вдыхания дыма. По словам ученых, беременным женщинам крайне опасно находится рядом с тлеющей сигаретой. Это может спровоцировать выкидыш.

Как утверждают ученые, в 5 из 30 развивающихся государств риск мертворождения повышен на 40%. Причиной выкидышей и рождения мертвых детей является то, что женщины часто находятся рядом со своим мужем или родственником, имеющим вредную привычку курить.

К таким выводам пришли ученые из Йоркского университета в Великобритании. Они провели ряд исследований и подтвердили опасность курения опытным путем. Если беременная женщина будет регулярно вдыхать вторичный табачный дом – ребенок может погибнуть или родиться с отклонениями. В некоторых случаях, утверждают ученые, возможны крайне серьезные аномалии.