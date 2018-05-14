Доконтакный способ профилактики ВИЧ начали тестировать в России

Новый способ может быть использован наряду с уже существующими методами борьбы против ВИЧ, чтобы улучшить показатели эффективности. Специалисты сообщают, что о тех, кто получает правильное лечение, заражение партнеров маловероятно.

Об этом сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский. Он утверждает, что лечение болезни предупреждает ее само по себе. Но этого недостаточно. Необходимы профилактические мероприятия для еще здоровых граждан.

Применение данного способа может быть применимо к потребителям наркотиков, а также к мужчинам, практикующим гомосексуальные контакты. Специалисты называют способ «доконтактной профилактикой». Отмечается, что в настоящее время на разработку механизма выделена небольшая денежная сумма, а также собрана группа, на которой будет испытан новый метод. Покровский заявил, что данная технология пока не имеет в России широкого распространения. Но если испытания окажутся успешными и способ покажет свою эффективность, возможно, его удастся внедрить в массовое потребление.

Специалист отметил, что в области лечения ВИЧ существует большая проблема. Очень много средств выделяется и уходит уже на непосредственное лечение уже инфицированных. Новый алгоритм тоже направлен на выявление заболевших. Но предполагается, что заразившихся будут лечить, а здоровые смогут именно в профилактических целях принимать лекарственные препараты для предотвращения инфекции.