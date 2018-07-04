Bayer перестанет продавать противозачаточные имплантаты из-за их травмоопасности

Известное в мире устройство Essure продолжает калечить женщин в США, где его пока ещё не запретили.

Устройство состоит из двух металлических спиралей, имплантируемых в фаллопиевы трубы. Разработчики заявляли, что образованная рубцовая ткань убережёт женщин от нежелательной беременности без хирургического вмешательства. Но с момента появления приспособления Essure на рынке сотни женщин по всему миру стали жаловаться на ужасные последствия.

К осложнениям отнесли кровотечение, аллергические реакции, прокол матки и «миграция» устройства по организму. На данный момент, по прошествии протестов травмированных женщин, 16 тысяч американок подают на Bayer в суд. Ранее повышенная травмоопасность Essure привела к спаду спроса и прекращению продажи противозачаточного имплантата во всём мире, кроме США.

В Bayer говорят, что в 2019 году в Северной Америке устройство больше нельзя будет приобрести. Тем, кто ещё использует Essure и не испытывает осложнений, эксперты советуют не менять контрацептив.