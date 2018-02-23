Видеоигры полезны в борьбе с детским ожирением, считают ученые

Негативному влиянию видеоигр на здоровье детей посвящено множество публикаций и научных исследований. К числу самых распространённых заболеваний, вызванных этим увлечением, относят ожирение и ухудшение зрения.

Ученые из университета Луизианы считают, что в отдельных случаях это занятие может пойти на пользу. По убеждению медиков, фанаты видеоигр страдают гиподинамией – острым дефицитом движения. Как следствие, это провоцирует ожирение, диабетические заболевания и болезни глаз. Но, если видеоигры сочетать с физическими нагрузками, то это может принести положительный эффект и поможет бороться с недугами.

Для исследований ученые привлекли 46 детей, возрастом от 10 до 12 лет, находящихся в начальной стадии ожирения. Их разделили на две группы. В первой дети продолжали играть в видеоигры в прежнем режиме. Во второй – игры объединили с физической активностью. Через полгода наблюдений, специалисты заметили, что у «активной» группы наметились изменения к лучшему, дети значительно снизили вес, у них снизился уровень холестерина. Во второй – были заметны ухудшения.