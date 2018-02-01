Сахар превышен: производители детского питания скрывают правду

Оказалось, что в упаковке детских сухих хлопьев, которые нужно заливать молоком или соком, может находиться до 200 граммов сахара. Этот факт на этикетке, конечно же, не указан.

Эксперты из Европейских организаций проверили детское питание. Многим детям на завтрак покупают хлопья, так как на упаковке производитель указывает много данных о полезных витаминах и минералах, содержащихся в сухом продукте. Однако, состав такого блюда может весьма отличаться от того, о котором фирма пишет на упаковке. Оказалось, что в сухих хлопьях превышено содержание сахара. Это может негативно сказаться на детях, ведь их организмы крайне податливы к переизбытку сладкого.

На ситуацию с хлопьями обратили внимание и в России. По словам главы Роскачества Максима Протасова, не только импортные производители скрывают правду от покупателей. Некоторые российские фирмы также не спешат раскрывать всю правду о сухих хлопьях. Конечно, злаки очень подходят для детского завтрака. Однако, на упаковке не всегда точно и доступно раскрывается информация о том, как много в таком завтраке сахара. Из-за этого родители не могут адекватно оценить и понять, сколько их ребенок получит сладкого.