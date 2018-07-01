До чего доводит самолечение: жительница Тюмени лечила насморк, а оказалось, что в её носу 3 года находится посторонний предмет

Врачи постоянно призывают пациентов не заниматься самолечением. Однако больные считают, что лучше знают, что им нужно. Жительница Тюмени на протяжении полутора лет страдала от постоянных головных болей, заложенности носа. Регулярно покупала кучу дорогих лекарств, каплей для носа, и не понимала, почему болезнь не уходит, а оказалось, что девушка сама ухудшает своё здоровье. После тога как девушка прошла обследование в медицинском учреждении, выяснилось, что причиной её страданий является посторонний предмет в носу.

Тюменские врачи провели операцию по извлечению инородного тела. Вмешательство произошло новым методом, благодаря чему операцию удалось сократить с часа до 15 минут, при этом пациентка потеряла значительно меньше крови. Также благодаря новому способу пациенту не нужно длительное время для реабилитации. Сейчас Девушка уже находится дома, наслаждаясь окружающими запахами и отсутствием головных болей. Причиной плохого самочувствия стал 10 миллиметровый предмет, который находился в носу около трёх лет.