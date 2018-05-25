Ученые объяснили, как шашлыки и жара вызывают рак

Ученые рассказали, как лучи солнца и жарка шашлыков летом может спровоцировать рак.

Согласно данным ученым, летом приготовление пищи на природе в жаркое время портит ДНК. За один уикенд на отдыхе человек получает столько солнечной энергии, что в его организме могут происходить мутации, вызывающие раковые опухоли. К слову то, как мы способны переносить солнечные лучи, определяет именно образ жизни.

Специалисты добавляют, что летом наша кожа постоянно контактирует с ультрафиолетом из-за прямого попадания солнечных лучей, а он, в свою очередь, ужасно влияет на кожу. Интересно, что ученые из Университета Питтсбурга рассказали, что теломеры после нахождения человека на солнце восстанавливают молекулярные механизмы. К слову, по ним возможно определить даже то, сколько человек может прожить.

Напомним, что недавно ученые говорили о том, как шашлыки и готовка пищи на природе во время отдыха вызывает мутации кожи. Дело в том, что наша кожа впитывает в себя химические вещества из дыма, который исходит от мангала или барбекю. К тому же это происходит во время того, когда на улице довольно высокая температура. Из-за этого в организме возникают мутации и раковые опухоли.