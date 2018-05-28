Эксперт рассказала, что начинать работать нужно только после 40 лет

Считается, что если человек не нашел работу к 25 годам – это признак неудачи. Однако Лаура Карстенсен, директор Стэнфордского центра по долголетию, уверена, что работать полный рабочий день надо начинать не раньше 40 лет.

Всемирный экономический форум распространил видео с докладом психолога Лауры Карстенсен. Женщина уверена, что современный уклад жизни в обществе не отражает реальные жизненные циклы организма. Карстенсен говорит, что начиная работать в 40 лет, человек может прожить еще в среднем столько же и плодотворно строить карьеру. При этом, если перекидывать работу на первую половину жизни, то легко испортить здоровье и семейную жизнь. Психолог уверена, что до 40 лет надо заниматься детьми, и когда они станут самостоятельными, можно выходить на работу. При этом необходимо постоянно делать перерывы, чтобы уделять время себе и семье.

В настоящее же время, каждый вынужден постоянно менять места работы и делать выбор между детьми и карьерой. Кроме того, если человек занят полный рабочий день, то домашние обязанности оказываются для него лишней нагрузкой, что ведет к быстрому ухудшению физического и психического здоровья, а также ранней смерти.