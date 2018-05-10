Учёные провели исследование на наличие связи злоупотребления социальными сетями и развития СДВГ

Сложно найти человека в современном обществе, который не пользуется социальными сетями, особенно к этому пристрастны дети. Но во всём важно соблюдать меру. Канадские учёные провели исследований, и выяснили связано ли чрезмерное использование социальных сетей с развитием у подростков синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Так исследователи наблюдали в течение двух лет более чем за 2,5 тысячами добровольцев, средний возраст которых 15, 5 лет. В эксперименте участвовали школьники, у которых не было симптомов СДВГ. Людям, у которых выявлен данный синдром, сложно сфокусировать своё внимание, к тому же они отличаются чрезмерной вспыльчивостью, развитие синдрома может привести к снижению интеллектуальных способностей. Первые признаки СДВГ начинаются в детском или подростковом возрасте и сохраняются во взрослой жизни.

Результаты показывают, что 11-16% ребят, которые пользуются социальной паутиной, развиваются признаки синдрома. Из-за небольшого процента, точно нельзя сказать, что злоупотребление социальными сетями способствует развитию СДВГ. Но напомним родителям, что им стоит всё же контролировать, сколько времени проводят их дети со смартфоном в руках. В качестве аргумента можно привести хотя бы то, что общение в интернете заменяет личное, что способствует замкнутости ребёнка в дальнейшей жизни.