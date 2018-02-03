Роспотребнадзор назвал регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Служба, специализирующаяся на благополучии человека составила рейтинг регионов по количеству ВИЧ-инфицированных жителей. Стоит отметить, что медики не раз выражали обеспокоенность количеством россиян, зараженных инфекцией.

На конец 2017 года насчитывалось более 1,2 миллиона инфицированных жителей РФ, при этом зарегистрировано 276 600 случаев летального исхода. Хорошей новостью является то, что за последние годы количество случаев заражений снизилось на 6%.

ВИЧ-инфицированные проживают в каждом регионе страны. Однако в некоторых российских областях, инфекции подверглась почтиполовина населения.

Лидером в списке является Свердловская область, известно о 1742 ВИЧ-инфицированных на каждые сто тысяч человек.

Вторую строчку списка заняла Иркутская область, там число страдающих ВИЧ превысило 1730 больных на каждые сто тысяч человек.

В тройку лидеров вошла Кемеровская область, количество больных чуть больше 1700 заражённых на каждые сто тысяч человек.

Медики развеяли миф о том, что большинство заражений происходит через наркоманию и гомосексуализм. Теперь 54% случаев заражения происходит в результате незащищённого полового акта между мужчиной и женщиной. Чаще всего ВИЧ-инфекции подвергаются мужчины от 30 до 44 лет.