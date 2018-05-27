Ученые: Ужин до 9 вечера снижает риск развития рака груди и простаты

Группа ученых из Барселоны в ходе исследований выяснили, что ужин по крайней мере за два часа до сна значительно снижает вероятность рака груди и простаты. Специалисты рекомендуют людям употреблять пищу до 9 часов вечера.

Эксперты полагают, что поздний ужин вызывает воспаление в организме и изменяет уровень сахара в крови, что может стать причиной рака. Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 4 000 добровольцев. Результаты показали, что ужинать нужно хотя бы за два часа до сна, чтобы значительно сократить шансы получить оба вида рака, предполагает исследование.

Профессор Манолис Когевинас, возглавлявший исследование, сказал: «Люди уже знают, что если они ужинают поздно и вскоре пойдут спать, они не будут должным образом переваривать пищу, из-за чего будут плохо спать. Однако люди не знают, что поздние ужины могут являться настоящей причиной рака».