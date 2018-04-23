Женщины чаще мужчин умирают от сердечной недостаточности, из-за малого внимания врачей

Медики из Канады развеяли миф о том, что сердечная недостаточность - мужская болезнь. Согласно исследованию, летальный исход женщины, по причине данного заболевания, вероятнее на 14%.

Хотя раньше считалось, что мужчины чаще подвергаются болезням сердца. Сердечная недостаточность возникает из-за ослабления сердечных мышц, сердце работает как насос, а из-за болезни оно не может прокачать достаточное количество крови по всему организму. Почему чаще всего, мужчин с этой патологией удаётся спасти, а женщин нет, учёным не удалось выяснить. Однако если верить предыдущим исследованием, то женщины чаще умирают, потому что среди врачей бытует устаревшее мнение, что мужчины хуже переносят сердечную недостаточность, следовательно, представители женского пола получают менее квалифицированную помощь.

Для предупреждения появления патологии сердца, медики рекомендуют регулярно, но умеренно заниматься спортом, следить, чтобы вес не превышал допустимый, исключить из рационно питания жирные, сладкие продукты, отказаться от курения и алкогольных напитков.