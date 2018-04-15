В Ростове свирепствует смертельная лихорадка, которой граждане заражаются от клещей

Уже зафиксировано 24 случая заражения. Сообщается, что хуже всего приходится в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах. Там выявлено больше всего заболевших.

Геморрагическая лихорадка – именно так называется смертельный вирус, атаковавший город. Передается он посредством укусов клещей. Медики предупреждают, если вы обнаружили укус клеща, не нужно самостоятельно предпринимать меры по его устранению. Стоит обратиться к специалистам, которые сразу и проведут анализ на предмет, являлся ли этот клещ переносчиком опасной инфекции или нет, и заражены ли вы. Если насекомое уже отпало, врачи рекомендуют все равно отвезти его на исследование.

После заражения обычно наблюдается повышение температуры, появление боли в мышцах или суставах. При обнаружении у себя таких симптомов следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Однако специалисты призывают пока не бить тревогу. В прошлом году в это же время было зафиксировано в 1,4 раза больше подхвативших инфекцию. Медики сообщают, что возможно это связано с тем, что горожане стали вести себя более осторожно и все реже забывают о мерах безопасности.

Лето – отличная пора для распространения опасных вирусов. Напомним, в мае Роспотребнадзор сделал заявление о вспышке неизлечимой бразильской лихорадки. Болезнь переносится насекомыми, чаще всего комарами. С января текущего года в Бразилии было выявлено около 4 тысяч случаев заболевания. Поэтому власти настоятельно рекомендуют выбрать для отпуска другую страну​.