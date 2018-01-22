Ученые назвали сок, который облегчает состояние при диабете

Люди, страдающие диабетом первого типа, должны контролировать уровень сахара в крови, а потому не все продукты могут себе позволить. Ученые назвали фруктовый сок, который способен повысить уровень сахара в крови и облегчить общее состояние здоровья.

Чтобы избежать симптомов диабета, включая помутнение зрения и чрезмерную усталость, стоит повысить или понизить уровень сахара в крови, утверждают медики. Для этих целей отлично подойдет виноградный сок, который повышает уровень сахара в крови и помогает избежать гипогликемии. «Виноградный сок - один из самых лучших соков, обогащенных углеводами, и мой выбор для меня и клиентов, испытывающих серьезную проблему с гипогликемией», - утверждает диетолог Мэри Фиппс.

Согласно данным, опубликованным Министерством сельского хозяйства США, виноградный сок содержит около 80 калорий на каждую порцию по 110 мл. Данный сок также является превосходным источником витамина С, железа и кальция.