Роспотребнадзор составил список регионов РФ, в которых пить воду небезопасно

Специалисты защиты прав потребителей рассказали о регионах РФ, в которых качество воды для употребления, вызывает опасения.

Больше всех стоит опасаться жителям Вологодской области. Так по данным специалистов, меньше половины местных жителей обеспечены качественной питьевой водой (45%). Второе и третье место в рейтинге заняла небезопасная вода Костромской области и Карачаево-Черкесской Республики. Лишь 67% населения этих регионов, пьют воду, соответствующую нормам безопасности. В критичный список занесли и Курганскую область, там 69% поселенцев имеют доступ к качественной питьевой воде. В остальных областях РФ хорошей водой для питья, обеспечены 70% и более местных жителей. Однако стоит отметить, что употреблять качественную воду необходимо всем людям, так как вода, которая содержит вредные примеси, негативно влияет на состояние здоровья, и способна сократить продолжительность жизни. В целом по стране 91, 5% жителей имеют возможность употреблять воду, соответствующего качества. Заметим, что это на полтора процента больше, нежели в предыдущие годы. Так 3 года назад список регионов был больше на две строчки. Значит качество воды медленно, но улучшается. Эксперты утверждают, что плохое качество питьевой воды, обуславливается старением систем водоснабжения. Правительство применяет меры по устранению причин загрязнения и выделило на это около 128 миллионов рублей. Доказано, что в крупных городах качество воды значительно лучше, чем в посёлках.