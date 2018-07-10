Подарок из Таиланда: жительница Амурской области привезла в Россию лихорадку Денге

Туристка подхватила вирусную инфекцию, которая преобладает в тропиках и субтропиках, она передается через укусы москитов. После заражения у человека начинает повышаться температура, появляется тошнота, сыпь, боли в голове и пояснице, аллергия может покрыть все тело.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в Амурской области зафиксировали еще один случай заражения лихорадкой Денге. Жительница Приамурья привезла инфекцию из Таиланда. Там она отдыхала.

С «подарком из Таиланда» ей пришлось сдать множество анализов. Выявить лихорадку весьма сложно. Вирус опасен для людей, зараженных нужно изолировать от общества, так как инфекцию могут распространить комары.

СМИ напоминают, что случаи привозных лихорадок учащаются в период туристических сезонов. Людям, которые планируют лететь в страны, где инфекцию и вирусы могут передавать москиты, рекомендуется делать вакцинацию. Симптомы лихорадки Денге могут быть спутаны с симптомами простуды. Медикам не всегда удается сразу выявить болезнь, так как озноб, боли и температура могут говорить не только о серьезной лихорадке, а и о рядовых случаях заражения простудными вирусами.