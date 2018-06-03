Ученые: Ананасы способны вылечить ожоги

По словам исследователей, именно в этих фруктах содержится специальное вещество, под названием бромелайн, которое само по себе является весьма эффективным средством от ожогов. Ученые также отметили, что ананасы могут лечить различные заболевания кожных покровов.

Буквально недавно исследователей заинтересовал вопрос, какую пользу ананасы могут принести для человека. Так, ученые университета Мигеля Сервета в Сарагосе выяснили, что ананас богат таким веществом, как бромелайн, которое эффективно срабатывает во время лечения ожогов и других поражений кожных покровов, кроме того, оно защищает пораженные участки кожи от воспалительных реакций.

Ученые рассказали о том, что все лекарства, которые созданы на основе бромелайна, успешно прошли клинические испытания и готовы к тому, чтобы их применяли в больницах для лечения людей с ожогами. Исследователи отмечают, что сразу же после использования такого лекарства, кожа человека заживает намного быстрее.