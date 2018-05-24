Ученые: Клубника способна избавить от стресса

Исследователи рассказали о том, что свежая клубника является невероятно полезной ягодой, которая оказывает положительное воздействие на организм человека. Исследователи решили выяснить, каким образом клубника влияет на организм.

Как рассказали ученые, такая ягода, как клубника, содержит в себе целый комплекс витаминов. Так, витамин С помогает защититься от простуды и вирусов, а витамин РР способен укрепить сосуды. Помимо этого, в ягоде содержатся биофлавоноиды, особенные антиоксиданты, которые замедляют старение, а также клетчатка, полезная для пищеварения.

Ученые отмечают, что клубника является низкокалорийной ягодой, способствующей похудению, а также помогает отбелить кожу и разгладить морщины. Также исследователи рассказали о том, что клубника помогает бороться со стрессом и улучшает настроение. В зимние месяцы достаточно провести ароматерапию с подсушенными листьями клубники, после чего человек сможет избавиться от стресса.