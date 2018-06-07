Смарт-часы показали, что Чемпионат мира может резко ухудшить здоровье людей

Исследование, проведенное во время матча Россия-Хорватия, показало, что частота сердечного пульса сильно увеличивается. Если наблюдать такое изменение в течение всего Чемпионата, то под конец можно получить микроинсульт.

Специалисты собрали статистические данные с часов Apple Watch и Xiaomi Mi Band 2, которые им предоставили добровольцы. Они были активными болельщиками, и оказалось, что во время матча сердечный ритм ускорялся на 50 ударов в секунду.

Похожие данные были получены с серверов FitBit, Google Fit, а также LG Health. Врачи сделали вывод, что спортивные соревнования могут серьезно навредить здоровью людей. При регулярных скачках пульса и давления происходят сбои в работе кровеносной системе, что часто приводит к микроинсульту. Врачи и разработчики смарт-часов просят болельщиков внимательно следить за показателями своего здоровья и не давать лишних нагрузок на нервную и кровеносную системы.

Напомним, что подобная ситуация была в 1998 году, когда во время Чемпионата мира в нескольких странах люди начали массово обращаться к кардиологам из-за проблем с сердцем.